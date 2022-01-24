Словенский биатлонист Клемен Бауэр пропустит Олимпийские игры в Пекине из-за добровольного отказа от вакцинации против коронавируса. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в «Инстаграм».

Бауэр написал, что уважительно относится к собственному телу и здоровью. Он всегда был внимателен к тому, что происходило с его телом во время тренировок и соревнований. Он доверяет своей иммунной системе и верит в естественную сопротивляемость вирусам.

«Я ни в коем случае не готов неизвестным, непроверенным образом без нужды вмешиваться в свой организм. Я искренне уважаю решение каждого человека и принимаю последствия своего решения с полной ответственностью«, – написал Бауэр.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.