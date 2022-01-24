«Манчестер Юнайтед» начал планировать трансферы к летнему трансферному окну. Известно, что сперва усилят самое слабое место команды – полузащиту.

По информации Manchester Evening News, в следующее трансферное окно команда готова пригласить до четырех игроков. Сейчас же заявка команды переполнена, и транферы на вход не ожидаются.

«МЮ» сохраняет интерес к хавбеку «Вест Хэма» Деклану Райсу, он один из кандидатов на контракт.

Предполагается, что к лету команда растеряет нападающих, могут уйти Эдинсон Кавани, Джесси Лингард, Хуан Мата и Поль Погба. Также сложная ситуация в обороне: разорвать соглашение могут Эрик Байи и Фил Джонс.

Напомним, клуб возглавляет немецкий специалист Ральф Рангник, ранее работавший в московском «Локомотиве».