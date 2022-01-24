Группа лыжников Юрия Бородавко была в одном отеле с представителями сборной Норвегии. Один из их тренеров получил положительный тест на коронавирус на сборах в Италии.

Ранее сообщалось, что заразился наставник по спринтерской подготовке Арильд Монсен.

По информации Матч ТВ, россияне не контактировали с норвежцами и чувствуют себя хорошо на сегодняшней тренировке.

«Нет, мы не пересекались с ними. Мы находимся в Пассо-ди-Лаваце с 9 января. 29 января мы летим из Милана в Китай», — цитирует источник другого тренера сборной России Маркуса Крамера.

Его группа находится в другом месте на подготовке. Зимние Олимпийские Игры пройдут с 4 по 20 февраля, первая лыжная гонка стартует 5-го числа.