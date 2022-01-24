Белорусская теннисистка, вторая ракетка мира Арина Соболенко упустила шанс сыграть в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии. В 1/8 соревнований она уступила эстонке Кайе Канепи, занимающей 115-е место в рейтинге WTA.

Матч длился 2 часа и 19 минут и завершился проигрышем Соболенко со счетом 7:5, 2:6, 6:7 (7:10).

Представительница Белоруссии семь раз подала навылет, совершила15 двойных ошибок и реализовала 3 из 8 брейк-пойнтов. Канели запомнилась пятью эйсами, четырьмя ошибками и таким же количеством взятых брейков.

За проход в полуфинал турнира «Большого шлема» в Мельбурне Канепи поборется с Игой Свёнтек из Польши.

Все российские завершили выступление на соревнованиях в первую неделю.