Президент ФФККР Александр Горшков сообщил даты публикации состава российской команды по фигурному катанию на олимпийский командный турнир. Список будет известен в начале февраля.

Ранее федерация назвала имена всех российских фигуристов, которые отправятся на Игры-2022 в Пекин.

«Состав сборной на командный турнир Олимпиады будет объявлен в начале февраля. Дело в том, что это достаточно тактический вопрос, поэтому обсуждать и обнародовать его раньше времени не стоит.

Приняла ли Федерация окончательное решение по составу? Я вам уже ответил все что мог», — цитирует Горшкова Sport24.

Сейчас представители сборной собираются на предолимпийскую подготовку в Красноярске, а оттуда отправятся в Китай.