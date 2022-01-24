Нападающий «Зенита» Иван Сергеев поделился эмоциями после нескольких недель с момента трансфера из «Крыльев Советов». По его словам, прошло слишком мало времени, чтобы привыкнуть к коллективу.

О подписании договора с форвардом стало известно в начале января. Игрок уже выбрал номер в команде и отправился на сборы сине-бело-голубых в Дубай.

«Тяжело было расставаться с Самарой, где я провел полтора года на хорошем уровне, но это жизнь, а футбольный век короток. Для меня это новый вызов, «Зенит» – большой клуб. Понятное дело, еще втягиваюсь, потому что все новое», – приводит слова Сергеева официальный сайт петербуржцев.

Нападающий добавил, что пока сконцентрирован на подготовке, но всегда задумывается о шансе сыграть в Лиге Европы.