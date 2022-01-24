Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович травмировался в игре итальянского чемпионата и может пропустить стыковые матчи сборной Швеции в отборе к чемпионату мира-2022.

По информации Gazzetta dello Sport, такой вариант рассматривается после подтверждения его повреждения. Накануне, 23 января, швед получил травму в 23-м туре Серии А против «Ювентуса». Футболист вышел на поле в стартовом составе, но покинул газон уже к 28-й минуте. На скамейку он уходил прихрамывая. Команда из Милана уступила соперникам со счетом 0:3.

Напомним, сборной Швеции встретится с командой Чехии в первом матче 24 марта. В случае победы во втором и заключительном туре они проведут матч с лидером пары Россия — Польша.