Вчера сага «Сердар Азмун уходит из «Зенита» подошла наконец-то к концу. Выручить за него какие-то средства не удастся, и иранец летом бесплатно уйдёт в «Байер».

Информация об интересе леверкузенского клуба к Азмуну появилась ещё перед началом сезона, после этого немцы успели отказаться от него, появились новые претенденты – «Лион», «Ювентус», «Бернли», но в результате история сделала полный оборот и вернулась в начало. Это как на рынке померить первые джинсы, потом ходить и выбирать ещё два часа, а в конце вернуться к изначальному варианту.

Многие эксперты выразили сомнения, что Азмун сможет закрепиться в составе «Байера». Но это уже проблемы «Байера» и Азмуна, пусть они их решают. Гораздо интереснее, что делать в ситуации с Азмуном «Зениту».

Сразу после новости о подписании контракта в прессе появилась новость: Азмун может быть оштрафован на крупную сумму и даже переведён в дубль за нарушение ковид-протокола. Иранец в обход всех санитарных норм поехал подписывать контракт. Очевидно, что возможный перевод в дубль выглядит как месть футболисту за самоуправство. Азмун давно говорил, что планирует летом уйти бесплатно и что у него два варианта: «Лион» и «Байер». Но в клубе явно не рассчитывали на такую прыть футболиста. Главная проблема в таком поспешном уходе Азмуна – репутационные потери. «Зенит» оказался банально не готов к тому, что их ведущий нападающий в одночасье помашет клубу ручкой. Вторая проблема – Юри Алберто. Уже не секрет, что сине-бело-голубые видят в бразильце замену Азмуну и ведут активные переговоры. Новость об уходе последнего автоматически ставит «Фламенго» на позицию силы. Теперь бразильский клуб может требовать у «Зенита» более высокую сумму за своего форварда, раз он им стал так нужен.

Штрафа Азмун, вероятно, избежать не сможет. Гораздо актуальней вопрос: стоит ли его переводить в дубль и вообще исключать из основного состава перед играми с «Бетисом».

Есть ещё один экстремальный вариант: отдать Азмуна в аренду. Но вот только вряд ли найдутся клубы, которые готовы полгода платить форварду его зарплату, не имея возможности выкупа. Так что осталось решить вопрос: основа или дубль.

С одной стороны, у команды, играющей в одного форварда, есть опытный Артём Дзюба плюс талантливый новичок Иван Сергеев, а на крайний случай центрфорварда может сыграть и Александр Ерохин.

Но с другой, как впишется в состав Сергеев, ещё большой вопрос, а Ерохин лучше действует при игре в два нападающих. Остаётся Артём Дзюба, но в этом сезоне он очень нестабилен. После катастрофического безголевого старта ветеран начал снова забивать, но в еврокубках не продемонстрировал ничего: один голевой пас в шести матчах. Кроме того, у самого Дзюбы летом также кончается контракт и пока непонятно, что у него с мотивацией. По-видимому, Сергей Семак всё же решил сделать ставку на него, благодаря чему «Зенит» отказался продавать форварда зимой в «Рубин».

Сейчас определяющим фактором станет первый сбор. Тренерскому штабу надо понять: достаточно ли мотивирован Азмун, чтобы выложиться по полной в оставшиеся полгода. Чемпионат России «Зенит», скорее всего, может выиграть и без иранца. Но решить вопрос с ним петербуржцам надо уже сейчас, перед «Бетисом».

И почему-то кажется, что для всех будет лучше, если Азмуна простят и оставят в составе. На данный момент в игре с испанцами его разноплановость принесёт больше пользы, чем прямолинейный «таран» Дзюба. Конечно, есть ещё Сергеев, похожий по тактике на Азмуна, но у него нет опыта больших матчей. А прекращать борьбу в Лиге Европы раньше нелепого «Спартака» — это ещё один репутационный удар, уже на внутренней арене. А этого «Зенит» позволить уж точно не может.

Матч «Зенит» — «Бетис» состоится в Санкт-Петербурге 17 февраля, ответная игра пройдёт в Севилье 24 февраля.