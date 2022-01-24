Фестиваль чемпионов перед финалом Лиги чемпионов-2021/22 пройдёт на Дворцовой площади, сообщает пресс-служба оргкомитета турнира. Об этом власти Санкт-Петербурга официально уведомили УЕФА.

Дворцовая площадь примет фестиваль чемпионов с 26 по 29 мая. С 26 по 28 мая в программе фестиваля предусмотрены различные развлекательные, музыкальные и спортивные активности, а 29 мая, после финала Лиги чемпионов, на площади предусмотрен концерт, приуроченный к Дню города.

Посетители Фестиваля также смогут посетить экспозицию с Кубком Лиги чемпионов.

На стрелке Васильевского острова с 22 по 31 мая будет установлена надувная копия главного трофея Лиги чемпионов.

Финал Лиги чемпионов сезона-2021/22 пройдёт на «Газпром Арене» 28 мая. Это второй в истории финал главного еврокубкового турнира в России. В 2008 году матч «Манчестер Юнайтед» — «Челси» принимала Москва.