В первом звене на Олимпийских Играх-2022 в Пекине сыграют три опытных хоккеиста российской сборной. Среди них – Никита Гусев, Вадим Шипачёв и Михаил Григоренко.

О выборе участников этой тройки сообщает Metaratings.ru. Форвард СКА Никита Гусев в текущем сезоне вернулся в Петербург из Национальной хоккейной лиги (НХЛ), провел 31 матч и набрал 35 (10+25) очков.

Нападающий «Динамо» Вадим Шипачёв продолжает играть в регулярном чемпионате КХЛ, на его счету 67 (24+43) очков. Михаил Григоренко из ЦСКА провел на льду 41 матч в текущем розыгрыше, забил 18 раз и отдал 15 передач.

Ранее ФХР объявила окончательный состав команды на Олимпиаду. Игроки НХЛ не примут участие в турнире из-за запрета лиги.