Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов высказался по поводу запрета украинским спортсменам фотографироваться с россиянами на Олимпиаде-2022. Ранее стало известно, что министерство спорта Украины рекомендовало своим атлетам избегать фото с российскими олимпийцами на Играх в Пекине.

«Это варварство, настоящее дикарство. То, что демонстрирует сейчас Украина, похлеще, чем было на мюнхенской Олимпиаде, — цитирует Metaratings Милонова. — Самая настоящая ненависть, противоречащая международным правилам олимпийского движения».

Депутат также призвал спортсменов игнорировать данные рекомендации как противоречащие олимпийскому принципу.

Олимпиада в Пекине-2022 пройдёт с 4 по 20 февраля.