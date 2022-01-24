Российский лыжник Иван Якимушкин сообщил, какую дистанцию побежит на Олимпийских Играх в Пекине. По его словам, он готовится к выступлению в одной из классических гонок.

Спортсмен поделился фотографией со сборов Италии и уточнил, какое решение утвердила федерация.

«29-го числа вылетаем в Пекин. На Олимпиаде побегу классическую разделку, на неё сейчас и направлена вся подготовка. Всем большое спасибо за поддержку, надеюсь, будет чем порадовать», — написал Якимушкин на своей странице в Instagram.

Выбранная гонка состоится на олимпийском стадионе 11 февраля.

Мужскую сборную России также представят Александр Большунов, Сергей Устюгов, Алексей Червоткин, Денис Спицов, Александр Терентьев, Илья Семиков и Артём Мальцев.