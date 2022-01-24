Победительница Олимпийских игр 2014 года, бывшая российская фигуристка Аделина Сотникова рассказала о возможной конкуренции с нынешним поколением спортсменок. Она отвечала на вопрос подписчика в социальной сети.

«Смогли бы вы сейчас бороться с нынешними фигуристками?», – хотели уточнить болельщики в Instagram.

«Шутите? Для этого надо было бы тренироваться как в старые времена, если не больше», – ответила фигуристка.

На Олимпийских играх в Пекине (Китай) у России есть три лицензии в женском одиночном катании. Стррану представят мировая рекордсменка Камила Валиева, чемпионка мира Анна Щербакова и призер мундиалей и европейских соревнований Александра Трусова.

Первые прокаты в Пекине состоятся 5 февраля, в этот день стартует командный турнир.