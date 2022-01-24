Нападающий «Динамо» и сборной России Фёдор Смолов рассказал, как относится к отсутствию тренера у польской команды в преддверии совместных стыковых матчей чемпионата мира-2022.

Встреча пройдет в Москве 24 марта. Смолов пропустит эту игру из-за дисквалификации.

«С Себой [Шиманьским] мы тоже это обсуждали. Они понятно, переживают, нервничают. Но по большому счёту, это не наша проблема. Это нам на руку. Будем стараться этим воспользоваться», — приводит слова игрока медиаслужба «Динамо».

Смолов отметил, что у отечественной сборной остались хорошие шансы на проход дальше. Он связывает возможный успех с домашними играми.

В случае победы россияне проведут матч с лидером пары Швеция — Чехия.