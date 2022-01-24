Генеральный менеджер сборной России Илья Ковальчук прокомментировал ситуацию с тестированием на коронавирус. Он отметил, что игроки и тренерский штаб серьезно переживают.

Сообщается, что хоккеисты сборной России каждый день сдают ПЦР-тесты на COVID-19.

«У нас все рвутся в Пекин, все мы переживаем каждое утро, когда у нас ковыряются во рту и носу. Олимпиада – это прежде всего спорт», – приводит слова Ковальчука РИА Новости Спорт.

Руководитель уточнил, что вся команда настроена на победу. Хоккеисты поедут на Олимпиаду, как на праздник, и постараются порадовать болельщиков.

Олимпийский турнир среди мужских команд начинается в Пекине 9 февраля. Ранее стал известен состав первого звена сборной.