Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин рассказал о распределении трансляций и назвал виды спорта, которые эксклюзивно покажет российский спортивный канал.

В выбранных дисциплинах в прямом эфире будет разыгран 81 комплект наград из 109. Однако среди них не оказалось биатлона, лыжных гонок и фигурного катания.

«В прямом эфире зрители каналов субхолдинга смогут увидеть мужской и женский хоккейные турниры, бобслей, санный спорт, скелетон, конькобежный спорт и шорт-трек, горнолыжный спорт, лыжный фристайл и сноуборд, керлинг, прыжки с трамплина и лыжное двоеборье», – написал Тащин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в показанных видах спорта смогут отличиться именно российские спортсмены.

Олимпийские Игры в Пекине состоятся с 4 по 20 февраля.