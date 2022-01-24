Олимпийский чемпион и 12-кратный чемпион мира Йоханнес Бё отметил, что в этом сезоне настраивается на Игры в Пекине. Норвежский биатлонист сомневается, что возьмет Кубок мира после всех этапов.

Спортсмен заявил о своей цели выиграть золото на турнире в Китае.

«Сейчас всё моё внимание направлено на Олимпиаду, хоть мне и действительно хотелось бы побороться за жёлтую майку, но я сказал себе, что Игры важнее. Уже после двух недель в Эстерсунде и одной в Хохфильцене я перестал прилагать усилия для борьбы за победу в общем зачёте», — цитирует Йоханнеса Бё Fondo Italia.

Норвежец находится на пятом месте в рейтинге Кубка мира. В списке лидирует французский биатлонист Кентен Фийон Майе.