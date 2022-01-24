Президент «Интернасьонала» Алессандро Барселлос подтвердил информацию о трансферном предложении нападающего Юри Алберто. Руководитель не называет клуб, а также не собирается обсуждать переход в зимнее трансферное окно.

О желании клуба Барселлос сообщил в интервью программе Bola nas Costas на Radio Atlantida.

Ранее стало известно, что «Зенит» может подписать контракт с бразильцем в начале февраля. Петербургский клуб готов предложить трехлетнее соглашение с возможностями продления.

«Сегодня есть официальное предложение по поводу Юри Алберто, которое мы оцениваем. Это важное предложение, и клуб рассмотрит его в ближайшие дни. Наша идея состоит в том, чтобы он не ушел сейчас. Мы хотим, чтобы он остался здесь», – рассказал президент «Интернасьонала».

Известно, что переговоры «Зенита» и бразильской команды находились на стадии завершения.