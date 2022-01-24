Участник российской олимпийской сборной Александр Большунов показал свой новый набор лыж. Спортсмен поделился снимком с инвентарем в социальной сети.

Сейчас лыжник находится на предолимпийском сборе в Италии, а 29 января вместе с командой вылетает из Милана в Китай для выступления на Играх.

«С новыми лыжами к новым высотам», – написал Большунов на своей странице в Instagram.

На прошлых дебютных Олимпийских Играх в Южной Корее спортсмен выиграл четыре серебряные медали. После успешного старта он восемь раз был на пьедестале чемпионатов мира, неоднократно брал титул на многодневке «Тур де Ски» и завоевывал Большой хрустальный глобус.