Испанская теннисистка Паула Бадоса, занимающая шестое место в рейтинге WTA, снялась с турнира в Санкт-Петербурге. Соревнования запланированы на вторую неделю февраля.

Причина отсутствия испанки неизвестна. На текущем турнире Australian Open Бадоса в четвертом круге уступила американке Мэдисон Киз. Информацию приводит Твиттер-аккаунт @Entry List Updates Women.

Ранее на соревнования в России были заявлены белоруска Арина Соболенко (2-я в рейтинге WTA), Каролина Плишкова из Чехии (5-я), эстонка Анетт Контавейт (7-я), Мария Саккари из Греции (8-я) и Онс Жабер (10-я), представляющая Тунис.

В Санкт-Петербург может приехать олимпийская чемпионка, 11-я ракетка мира Анастасия Павлюченкова, а также Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова и Анастасия Потапова.

Турнир St. Petersburg Ladies Trophy пройдет с 7 по 13 февраля.