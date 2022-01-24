Представительница сборной Канады по фигурному катанию Габриэль Дэйлман поделилась мнением по поводу выступлений спортсменок с травмами. Она обратилась с рекомендацией к ученицам Этери Тутберидзе.

Олимпийская чемпионка Игр 2018 заявила, что сама росла с российскими тренерами и знает, о чем рассуждает. На Олимпиаде в Сочи она каталась со стрессовым переломом ноги.

«Я с годами поняла, что брать отдых и восстанавливаться так же важно, как тренироваться. Если вы не восстановитесь, вы не сможете нормально тренироваться», – цитирует Дэйлман «Спорт-Экспресс».

В этом году фигуристка осталась первой запасной в олимпийской сборной Канады.

Российскую команду представят Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова.