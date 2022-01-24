Российские биатлонисты прошли очередное тестирование на коронавирус в итальянском Антхольце. Спортсмены завершили заключительный тренировочный день и скоро покинут страну.

О результатах тестов сообщает пресс-служба СБР. В сообщении отмечается, что заболевание не обнаружено ни в одной из проб.

25 января команда приедет в Россию для экипировки, а на следующий день отправится в Китай для участия в Олимпийских играх.

Первая дистанция на турнире в Пекине запланирована на 5 февраля. Спортсмены примут участие в смешанной эстафете.

Напомним, ранее коронавирус перенес один из лидеров мужской сборной Эдуард Латыпов. Он находился на двухнедельном карантине и смог стартовать только в масс-старте в Италии.