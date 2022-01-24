Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик прокомментировал перенос чемпионата мира по водным видам спорта в Японии с 2022-го на 2023 год.

Ранее сообщалось, что соревнования в Фукуоке не смогут провести в этом году из-за напряженной обстановки с коронавирусом.

«Мы уже к этому привыкли, у нас все идет по плану до апреля, когда пройдет отбор на чемпионат Европы. Перенос был ожидаем. Возможно, даже на руку, потому что топовые спортсмены после Олимпиады довольно долго отдыхали, они восстанавливаются, а молодежь еще не совсем окрепла», – цитирует Чепика ТАСС.

Специалист отметил, что в чемпионате Европы сможет поучаствовать большее количество атлетов. Поэтому не стоит беспокоиться за международные старты.

Соревнования состоятся с 11 по 21 августа в Риме (Италия).