Российская фигуристка Камила Валиева поделилась впечатлениями от первого сезона выступлений во взрослом катании. Спортсменка установила несколько мировых рекордов, выиграла два титула, а скоро отправится на Олимпиаду в Пекин.

Этой зимой Валиева победила на чемпионате России в Санкт-Петербурге и Европы в Эстонии.

«Только сейчас начинается карьера фигуриста, с первого сезона во взрослых. И у меня, наверное, довольно хороший старт, начало», – сказала Валиева в интервью Первому каналу.

Кроме того, ученица Этери Тутберидзе взяла два золота на этапах Гран-при.

Олимпийские Игры в Пекине стартуют 4 февраля, на следующий день у фигуристов начинается командный турнир. Состав на него будет объявлен в начале месяца.