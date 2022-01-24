Российская фигуристка Александра Трусова заинтриговала болельщиков ответом на вопрос об усложнении контента на олимпийском турнире в Пекине (Китай).

Спортсменка получила одну из трех лицензий в женском одиночном катании по итогам чемпионата России и Европы в текущем сезоне.

«Я не скажу, посмотрите там. Я знаю сейчас», – сказала Трусова в интервью Первому каналу.

На прошедших стартах в произвольной программе фигуристка заявляла по пять четверных прыжков. Однако ей не удавалось выполнить абсолютно все из них. На чемпионате страны в Санкт-Петербурге оны взяла серебро, а на европейских соревнованиях в Эстонии она была третьей.

Российскую команду на Олимпиаде также представят Камила Валиева и Анна Щербакова.