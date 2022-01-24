Представители клубов Российской Премьер-лиги (РПЛ) внесут предложение об отмене еженедельных ПЦР-тестов на ближайшем исполкоме РФ.

О ситуации сообщает Чемпионат со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

Известно, что инициативная группа приводит несколько аргументов. Еженедельное тестирование команду отдельно для лиги выходит дорогим, это не гарантирует отсутствие вируса, клубы сами способны контролировать стерильность. По их мнению, лучше ориентироваться на QR-коды и вакцинацию.

Сезон в РПЛ продолжится в конце февраля. Первые матчи после зимней паузы будут сыграны 26 февраля.

Лидером турнирной таблицы остается петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые возглавляют рейтинг с 38 баллами, набранными за 18 туров.