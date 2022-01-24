Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене не будет участвовать в турнире в немецком Карлсруэ из-за выявленной болезни. Международные соревнования были запланированы на 28 января.

На прошлой неделе спортсменка получила нейтральный статус и право выступать за границей.

«У Маши обыкновенная простуда, не коронавирус. Позавчера у нее немного поднялась температура, сегодня спортсменка чувствует слабость. Мы приняли решение не рисковать здоровьем и отказаться от турнира в Германии», — цитирует менеджера чемпионки Игр Ольгу Назарову ТАСС.

Она добавила, что спортсменка надеется открыть сезон на старте в Удине (Италия) 2 февраля.

Ласицкене также хочет выступить турнирах во французском Мондевилле, в словацкой Банске-Бистрице и Мадриде в феврале-марте.