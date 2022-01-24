Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов, недавно сменивший клуб, поделился мнением по поводу чемпионской гонки в Российской Премьер-Лиге. Ближе всего к титулу находятся петербургский «Зенит» и новая команда игрока.

Перед 19 туром коллективы находятся в двух баллах друг от друга в турнирной таблице.

«Мотивирует ли чемпионская гонка? Дополнительная мотивация точно есть. Все прекрасно понимают, что два очка реально отыграть. Есть возможность бороться за высокие места в этом сезоне», — приводит слова Смолова официальный сайт «Динамо».

Игрок отметил, что главный тренер клуба Сандро Шварц призывал их не думать об этом вплоть до развязки турнира.

Смолов перешел в новую команду из «Локомотива» 12 января 2022 года. Ранее футболист уже играл за «Динамо» с 2007 по 2015 год.