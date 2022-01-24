Экс-наставник «Дженоа» и сборной Украины Андрей Шевченко стал одним из кандидатов на пост наставника польской национальной команду. Специалисту пригласили на особых условиях: его не уволят при поражении со сборной России в стыковом матче ЧМ-2022.

Известно, что польский футбольный союз объявит имя нового главного тренера 31 января.

По информации Meta-ratings.com.ua, глава национального футбольного союза Цезарий Кулеша пообещал Андрею Шевченко сохранение должности при любом итоге первого матча.

Сообщается, что Шевченко уже согласовал срок контракта со сборной Польши. В случае проигрыша в отборе он будет руководить командой в Лиге наций.

Польская национальная команда встретится с российским коллективом 24 марта в Москве.