Российская фигуристка Анна Щербакова высказалась о подготовке к Олимпийским Играм в Пекине-2022. Спортсменка отметила, что еще не добилась желаемого в текущем сезоне.

Щербакова получила олимпийскую лицензию в одиночном катании по итогам выступлений на чемпионате России и Европы.

«Главная цель еще не достигнута. Силы пока бережем, накапливаем, чтобы выдать в нужный момент», – заявила Щербакова в интервью Первому каналу.

Фигуристка завоевала бронзу на чемпионате страны в Санкт-Петербурге в декабре. В Эстонии в январе она стала серебряным призером европейских соревнований. В Таллине Щербакова уступила только рекордсменке мира Камиле Валиевой.

Олимпийские Игры пройдут с 4 по 20 февраля.