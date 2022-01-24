Колумбийский велогонщик команды Ineos Grenadiers Эган Берналь травмировался во время тренировки на родине. Известно, что спортсмен врезался в автобус, стоящий на парковке.

После инцидента Берналя доставили в больницу в пригороде колумбийской столицы. Чемпион «Большой петли» и «Джиро д’Италии» находится в стабильном состоянии, сообщает сайт Cycling News.

«Можем подтвердить, что Эган Берналь был доставлен в больницу после несчастного случая на тренировке в Колумбии этим утром. Он был на сборе недалеко от родного города с несколькими товарищами по команде», – цитирует представителя команды источник.

В начале января Берналь продлил контракт с Ineos Grenadiers на пять лет. За команду он выступает с 2018 года.