Нападающий «Зенита» Сердар Азмун заразился коронавирусом. Известно, что он сдал положительный ПЦР-тест после отсутствия в расположении петербургской команды на сборе.

О ситуации сообщает твиттер-аккаунт Gol Bezan.

Напомним, в прошедший уик-энд «Байер» объявил о переходе Азмуна на правах свободного агента по окончании сезона-2021/22.

Иранский форвард подписывал контракт с немецким клубом, не предупредив об этом руководство и тренерский штаб «Зенита». После инцидента появлялись сообщения о возможном штрафе для иранца. Главной причиной стало нарушение медицинского протокола.

С 1 июля Азмун становится свободным агентом, поэтому с начала текущего года может вести переговоры и подписывать контракты самостоятельно.