Нападающий турецкого «Адана Демирспор» Марио Балотелли попал в список игроков, приглашенных в сборную Италии. Форвард не попадал в состав последние три года.

Об участниках сборной уведомляет Твиттер национальной команды.

Всего в команду приглашены 35 игроков, семеро из них дебютируют в этом составе. В списке оказался 31-летний Балотелли. В текущем сезоне он забил восемь мячей и отдал три голевые передачи за 19 матчей в чемпионате Турции.

Теперь игрок отправится на мини-сбор во Флоренции с 26 по 28 января.

Ранее Балотелли выступал за «Интер», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Милан», «Ниццу», «Марсель», «Брешию» и «Монцу». Сборную команду он представлял в течение восьми лет с 2010 по 2018 год.