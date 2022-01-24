Активные фанаты «Локомотива» и «Динамо» могут поддержать акцию протестов, связанных с введением закона о паспорте болельщика (Fan ID). Ожидается, что они объявят о решении в ближайшие дни.

О намерениях фанатского сектора москвичей сообщает Metaratings. По информации источника, представителя движения скоро выступят с официальным заявлением.

Ранее о бойкоте игр сообщали болельщики «Спартака», «Зенита» и «Ростова».

Все фанаты объявляли, что продолжат поддерживать любимых футболистов всеми доступными способами.

Напомним, Госдума РФ приняла закон о введении Fan ID для болельщиков 17 декабря. Он вступит в силу с 1 июня 2022 года. Допускается, что документ можно будет оформить на портале Госуслуги.