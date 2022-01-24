Чемпион мира по лыжным гонкам Александр Большунов вспомнил, как проходила подготовка перед его первой Олимпиадой в 2018 году. Спортсмен рассказал, как ему пришлось сбежать из больницы, чтобы поучаствовать в старте.

Большунов перенес заболевание в преддверии Игр в Южной Корее.

«Меня ещё не хотели отпускать. Сбежал ли оттуда? Ну, пришлось, поскольку чувствовал, что уже пора. Понимал, что если не сейчас, то потом уже будет поздно. Были условия, что если ты уедешь из больницы и заболеешь, то вся ответственность на тебе», — сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».

Четыре года назад лыжник завоевал четыре серебряные медали в личных и командных дисциплинах.

Соревнования по лыжным гонкам на Олимпийских играх в Пекине пройдут с 5 по 20 февраля.