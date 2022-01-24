Российская фигуристка Софья Самоделкина заявила, что ограничила доступ к своему профилю в Instagram после старта на чемпионате России среди юниоров в Саранске. Выступление спровоцировало много критики.

На соревнованиях Самоделкина стала второй с оценкой в 213,73 балла. Победу одержала ученица Этери Тутберидзе Софья Акатьева (237,09).

«Я вас всех очень люблю, уважаю и благодарю вас за вашу искреннюю поддержку, на данный момент, я временно приостановила доступ к своей страничке в «Инстаграме», в связи с тем, что после моих интервью на первенстве России среди юниоров, мне поступило много негативных сообщений», — написала Самоделкина под единственным доступным постом в Instagram.

Фигуристка не понимает с чем связана критика и пока не знает, когда сможет вернуться.

По итогам первенства России Самоделкина претендует на участие в чемпионате мира среди юниоров.