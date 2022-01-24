Вторая ракетка мира Даниил Медведев пробился в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии. Иранский нападающий «Зенита» Сердар Азмун сдал положительный тест на коронавирус. Самые интересные новости спорта за 24 января – в традиционном дайджесте NVsport.

Даниил Медведев вышел в 1/4 финала Australian Open. Он обыграл американца Кресси

В Мельбурне продолжается Открытый чемпионат Австралии по теннису. Сегодня, 24 января, вторая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев встречался с американцем Максимом Кресси в рамках 1/8 финала турнира.

Сердар Азмун получил положительный результат теста на коронавирус

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун заразился коронавирусом. Известно, что он сдал положительный ПЦР-тест после отсутствия в расположении петербургской команды на сборе.

Известен состав первого звена российских хоккеистов на Олимпиаде в Пекине

В первом звене на Олимпийских Играх-2022 в Пекине сыграют три опытных хоккеиста российской сборной. Среди них – Никита Гусев, Вадим Шипачёв и Михаил Григоренко.

FINA перенесла чемпионат мира по водным видам спорта из-за коронавируса

Международная федерация плавания (FINA) приняла решение перенести чемпионат мира по водным видам спорта в Фукуоке (Япония) на 2023 год.

Фанаты «Спартака» объявили о бойкоте матчей из-за Fan ID

Фанаты «Спартака» объявили о бойкоте всех матчей команды. Он продлится до отмены закона о введении паспорта болельщика (Fan ID).

«‎Матч ТВ» не покажет фигурное катание, биатлон и лыжные гонки на Играх в Пекине

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин рассказал о распределении трансляций и назвал виды спорта, которые эксклюзивно покажет российский спортивный канал.

Балотелли получил вызов в сборную Италии впервые c 2018 года

Нападающий турецкого «Адана Демирспор» Марио Балотелли попал в список игроков, приглашенных в сборную Италии. Форвард не попадал в состав последние три года.

Большунов показал новые лыжи перед Олимпиадой-2022 в Пекине

Участник российской олимпийской сборной Александр Большунов показал свой новый набор лыж. Спортсмен поделился снимком с инвентарем в социальной сети.

Стало известно место проведения фестиваля перед финалом ЛЧ в Петербурге

Фестиваль чемпионов перед финалом Лиги чемпионов-2021/22 пройдёт на Дворцовой площади, сообщает пресс-служба оргкомитета турнира. Об этом власти Санкт-Петербурга официально уведомили УЕФА.