Вторая ракетка мира Даниил Медведев пробился в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии. Иранский нападающий «Зенита» Сердар Азмун сдал положительный тест на коронавирус. Самые интересные новости спорта за 24 января – в традиционном дайджесте NVsport.
Даниил Медведев вышел в 1/4 финала Australian Open. Он обыграл американца Кресси
В Мельбурне продолжается Открытый чемпионат Австралии по теннису. Сегодня, 24 января, вторая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев встречался с американцем Максимом Кресси в рамках 1/8 финала турнира.
Сердар Азмун получил положительный результат теста на коронавирус
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун заразился коронавирусом. Известно, что он сдал положительный ПЦР-тест после отсутствия в расположении петербургской команды на сборе.
Известен состав первого звена российских хоккеистов на Олимпиаде в Пекине
В первом звене на Олимпийских Играх-2022 в Пекине сыграют три опытных хоккеиста российской сборной. Среди них – Никита Гусев, Вадим Шипачёв и Михаил Григоренко.
FINA перенесла чемпионат мира по водным видам спорта из-за коронавируса
Международная федерация плавания (FINA) приняла решение перенести чемпионат мира по водным видам спорта в Фукуоке (Япония) на 2023 год.
Фанаты «Спартака» объявили о бойкоте матчей из-за Fan ID
Фанаты «Спартака» объявили о бойкоте всех матчей команды. Он продлится до отмены закона о введении паспорта болельщика (Fan ID).
«Матч ТВ» не покажет фигурное катание, биатлон и лыжные гонки на Играх в Пекине
Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин рассказал о распределении трансляций и назвал виды спорта, которые эксклюзивно покажет российский спортивный канал.
Балотелли получил вызов в сборную Италии впервые c 2018 года
Нападающий турецкого «Адана Демирспор» Марио Балотелли попал в список игроков, приглашенных в сборную Италии. Форвард не попадал в состав последние три года.
Большунов показал новые лыжи перед Олимпиадой-2022 в Пекине
Участник российской олимпийской сборной Александр Большунов показал свой новый набор лыж. Спортсмен поделился снимком с инвентарем в социальной сети.
Стало известно место проведения фестиваля перед финалом ЛЧ в Петербурге
Фестиваль чемпионов перед финалом Лиги чемпионов-2021/22 пройдёт на Дворцовой площади, сообщает пресс-служба оргкомитета турнира. Об этом власти Санкт-Петербурга официально уведомили УЕФА.
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