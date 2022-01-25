«Вашингтон Кэпиталз» сыграл очередной матч Национальной хоккейной лиги против «Вегас Голден Найтс». Встреча проходила в Вашингтоне (США) и завершилась победой гостей со счетом 1:0.

Единственную шайбу забросил форвард Майкл Амадио с передачи Бретта Хаудена на 26-й минуте матча.

Российский форвард Евгений Дадонов не смог набрать очков. Дмитрий Орлов и Александр Овечкин заработали коэффициенты эффективности «-1».

Для 36-летнего Александра Овечкина этот матч стал 1240-м в Национальной хоккейной лиге. Россиянин повторил результат Джея Боумистера и Патрика Элиаша.

В текущем сезоне Овечкин сыграл в 43 матчах. В его активе 29 голов и столько же результативных передач.

«Вашингтон» идет на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции.