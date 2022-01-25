В Нью-Йорке завершился очередной матч Национальной хоккейной лиги. Встречались «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Лос-Анджелес Кингз». В основное и дополнительное время победителя выявить не удалось, по буллитам выиграли хозяева (3:2).

Первый гол в матче был забит с передачи Артемия Панарина. Свой шанс реализовал Крис Крайдер. Во втором периоде Блейк Лизотт сравнял счет, а за минуту до конца этого отрезка Алекс Иафалло вывел гостей вперед.

На 55-й минуте матча Баркли Гудроу из «Рейнджерс» забросил вторую шайбу и перевел игру в овертайм. Ассистировал ему Панарин.

В серии буллитов «Нью-Йорк Рейнджерс» оказался сильнее (3:2). Артемий Панарин реализовал свою попытку.

«Нью-Йорк Рейнджерс» идет на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции.