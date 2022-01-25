В Сент-Поле (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. «Миннесота Уайлд» принимала «Монреаль Канадиенс». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 8:2.

В составе победителей отличились Джаред Сперджен, Маркус Фолиньо, Коннок Дьюар, Нико Штурм, Матс Цуккврелло, Мэтт Болди, Джорди Бенн и Кевин Фиала.

За «Монреаль» забили Майк Хоффман и Рем Питлик.

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов отдал две голевые передачи. Сначала он помог забить Матсу Цуккарелло, а затем ассистировал Мэтту Болди.

Россиянин совершает результативные действия в пяти матчах подряд. За это время он забил три гола и отдал шесть результативных передач.

Капризов – лидер «Миннесоты» по набранным очкам. В его активе 49 баллов.