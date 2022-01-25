В Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Вегас Голден Найтс». Победу во встрече одержали гости со счетом 0:1.

Российский форвард Александр Овечкин сыграл в 1240-м матче в Национальной хоккейной лиге. Он повторил достижение Джея Боумистера и Патрика Элиаша по этому показателю.

В текущем сезоне Овечкин сыграл в 43 матчах. Он забил 29 голов и отличился 29 результативными передачами.

«Вашингтон» выиграл два из трех последних матчей. «Вегас» одержал одну победу после трех поражений подряд.

«Вашингтон» идет на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Вегас» занимает пятое место на Западе.