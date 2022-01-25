В Нью-Йорке завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Лос-Анджелес Кингз. В основное и дополнительное время выявить победителя не удалось, по серии буллитов выиграли хозяева со счетом 3:2.

Первая шайба была заброшена в концовке первого периода. С передачи россиянина Артемия Панарина отличился форвард «Рейнджерс» Крис Крайдер. Эта шайба стала 30-й в сезоне для американского хоккеиста.

Этот гол вывел Криса Крайдера на первое место в снайперской гонке текущего сезона. Форвард опередил нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина. Капитан «столичных» не смог отличиться результативными действиями в сегодняшнем матче с «Вегасом» (0:1). У Овечкина 29 заброшенных шайб в текущем сезоне.

На третьем месте в рейтинге бомбардиров идет Леон Драйзайтль из «Эдмонтон Ойлерз». Он забросил 28 шайб.