В Нью-Йорке завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Лос-Анджелес Кингз». В основное и дополнительное время победителя выявить не удалось, по буллитам выиграли хозяева со счетом 3:2.

Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 34 из 36 бросков. Для вратаря эта победа стала 20-й в текущем сезоне. Шестеркин установил рекорд «Рейнджерс», превзойдя достижение 50-летней давности. 26-летний голкипер добрался до отметки в 20 побед в сезоне за 26 матчей. Это новый клубный рекорд.

50 лет назад этой этой отметки достиг Жилль Вилльмюр, который одержал 20 побед в 28 матчах в сезоне-2971-1972. Через год Эду Джакомину провел 29 встреч за «Рейнджерс», чтобы достигнуть такого результата.