На стадионе «Эксел Энерджи-центр» в США завершился очередной матч резулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. «Миннесота Уайлд» принимала «Монреаль Канадиенс». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 8:2.

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов оформил две результативные передачи в матче. Сначала он ассистировал Матсу Цуккарелло, а затем – Мэтту Болди.

Капризов продлил результативную серию до пяти матчей. Он забросил три шайбы и сделал шесть ассистов за этот период.

Также Кирилл набрал 100 очков в карьере в Национальной хоккейной лиге. Российский форвард является лидером «Миннесоты» по набранным очкам в текущем сезоне. В его активе 49 баллов.

В прошлом сезоне Капризов набрал 51 очко (27+24).