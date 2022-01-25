Заработная плата форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может сократиться, если клуб завершит сезон ниже четвертой строчки. Об этом сообщает Daily Mail.

На данный момент, форвард зарабатывает в неделю 458 тысяч евро. После понижения заплаты Роналду будет получать 345 тысяч евро.

Ранее появилась информация о том, что Роналду уйдет из «Манчестер Юнайтед», если команда не пробьется в Лигу чемпионов. Криштиану хочет побить рекорд Франсиско Хенто из «Реала», который одержал шесть побед в рамках этого турнира.

Роналду сыграл в восемнадцати матчах в текущем сезоне Английской Премьер-Лиги. Он забил восемь голов и сделал три результативные передачи. В турнирной таблице АПЛ «Манчестер Юнайтед» идет на четвертом месте.