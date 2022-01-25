Российская теннисистка Анастасия Потапова и ее партнерша из Швеции Ребекка Петерсон проиграли в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии. В третьем круге дуэт уступил представительнице Казахстана Анне Данилиной и бразильянке Беатрисе Хаддад-Майе со счетом 6:4, 5:7, 3:6.

Теннисистки находились на корте 2 часа 3 минуты.

За выход в финал турнира «Большого шлема» Данилина и Хаддад-Майя сразятся с с парой из Японии Суко Аояма/Эна Шибахара.

В третьем круге Открытого чемпионата Австралии Потапова и Петерсон обыграли представительницу Польши Магду Линетт и американку Бернарду Пера со счетом 6:3, 7:6.

Открытый чемпионат Австралии завершится 30 января. Призовой фонд турнира составляет 54 731 262 доллара.