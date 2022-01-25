Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал, как получилось уговорить Китай пустить на Олимпийские игры в Пекине биатлониста сборной России Эдуарда Латыпова. Он в начале января переболел коронавирусом.

«В случае с Латыповым СБР со своей стороны предпринял нужные и правильные шаги, и мы параллельно подключились к взаимодействию с оргкомитетом Игр и МОК», – цитирует Позднякова «Спорт-экспресс».

Глава ОКР добавил, что действовать нужно было очень быстро. У российских чиновников получилось убедить китайскую сторону сократить срок рассмотрения документов Латыпова с восьми дней до пяти. Поздняков поблагодарил оргкомитет «Пекина-2022» за проявленную гибкость.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.