Трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов прокомментировал состав сборной России на Олимпийские игры в Пекине.

Давыдов считает, что в хоккее не так много мастеров, как раньше. Он не понимает, почему некоторые нападающие из золотого фонда КХЛ не попали в состав сборной России на Олимпиаду в Пекине.

«Посмотрите на наш состав, а кто в Пекине будет забивать? Гусев? Возможно, хотя в Пхенчхане он, на мой взгляд, находился в лучшей форме. Григоренко? Но в этом сезоне он уже не так опасен, как три-четыре года назад. То же могу сказать про Слепышева«, – цитирует Давыдова Russia-Hockey.

Олимпийский чемпион считает, что сборная России летит в Пекин со скромной атакой. В команде много хороших игроков, занимающих другие позиции, но мало острых форвардов.