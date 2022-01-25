Тренерский штаб сборной России определился с составом мужской команды на индивидуальную гонку чемпионата Европы по биатлону. Соревнования проходят в немецком Арбере.
В состав сборной России вошли Антон Бабиков, Александр Поварницын, Василий Томшин, Никита Поршнев, Ильназ Махумедзянов и Петр Пащенко.
Женский состав сборной России будет объявлен после официальной тренировки.
Чемпионат Европы по биатлону пройдет в Арбере (Германия) с 26 по 30 января.
26 января состоятся индивидуальные гонки у мужчин и женщин.
28 января пройдут спринты.
29 января биатлонисты пробегут пасьют.
30 января состоится смешанная эстафета и сингл-микст.
Основной состав сборной России по биатлону готовится к Олимпийским играм в Пекине. Они пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.
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