Тренерский штаб сборной России определился с составом мужской команды на индивидуальную гонку чемпионата Европы по биатлону. Соревнования проходят в немецком Арбере.

В состав сборной России вошли Антон Бабиков, Александр Поварницын, Василий Томшин, Никита Поршнев, Ильназ Махумедзянов и Петр Пащенко.

Женский состав сборной России будет объявлен после официальной тренировки.

Чемпионат Европы по биатлону пройдет в Арбере (Германия) с 26 по 30 января.

26 января состоятся индивидуальные гонки у мужчин и женщин.

28 января пройдут спринты.

29 января биатлонисты пробегут пасьют.

30 января состоится смешанная эстафета и сингл-микст.

Основной состав сборной России по биатлону готовится к Олимпийским играм в Пекине. Они пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.