Российский теннисист, вторая ракетка мира Даниил Медведев сыграет в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии против девятого номера рейтинга из Канады Феликса Оже-Альяссима сегодня, 26 января.

Встреча пройдет в Мельбурне на стадионе «Род Лэйвер Арена».

Ранее Даниил Медведев в упорной борьбе обыграл американца Максима Кресси. Встреча 1/8 финала завершилась со счетом 2:6, 6:7, 7:6, 5:7.

Оже-Альяссим выиграл матч 1/8 финала у серба Марина Чилича. Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:7, 2:6, 6:7.

Действующим победителем Открытого чемпионата Австралии является сербский теннисист Новак Джокович. В этом году он не принимает участия в турнире из-за проблем с медотводом от вакцинации против коронавируса.

Открытый чемпионат Австралии завершится 30 января.